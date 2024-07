Populacja świata osiągnie szczyt za 60 lat. Liczba ludności w Polsce spadnie do 2100 r. o połowę

Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała nowy raport World Population Prospects 2024, w którym przeanalizowano prognozy populacji dla 237 krajów świata. Obecnie globalna populacja wynosi około 8,2 miliarda osób. Według raportu, liczba ludzi na Ziemi osiągnie szczyt do 2080 roku i wzrośnie do około 10,3 miliarda, a następnie, do końca wieku nieznacznie spadnie do poziomu około 10,2 miliarda. Do 2100 roku populacja Polski skurczy się do nieco ponad 19 milionów osób.