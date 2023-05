Ponad połowa jezior na świecie wysycha

Naukowcy obliczyli, że 53 proc. światowych jezior zmniejszyło się w ciągu ostatnich 28 lat. Badania objęły okres od 1992 do 2020 roku. Jeziora stanowią blisko 90 proc. słodkiej wody na planecie, dlatego wysychanie zbiorników wodnych może być poważnym problemem, zwłaszcza dla ludzi, którzy wykorzystują wodę z jezior do nawadniania pól i picia. Wysychanie jezior zagraża również ptakom i lokalnym ekosystemom. Może także sprzyjać powstawaniu burz pyłowych.

Aby sprawdzić stan wód w jeziorach, hydrolog Fangfang Yao z University of Virginia wraz z zespołem musieli wykonać tytaniczną pracę. W sumie przeanalizowali 250 tysięcy zdjęć satelitarnych z ostatnich blisko 30 lat, na których ujęto 1972 największe jeziora na całym świecie.

Jedyne odnotowane w badaniach polskie jezioro to Śniardwy. Według naukowców w jego przypadku nie dochodzi do wysychania.

Jednak interaktywna mapa może budzić niepokój. Większość jezior oznaczonych jest na czerwono co sugeruje, że mogą wyschnąć. Yao wyjaśnia, że ponad połowa strat wody netto w naturalnych zbiornikach wynika z bezpośredniego i pośredniego wpływu człowieka, takiego jak konsumpcja i globalne ocieplenie.

Yao zauważa, że nie może z całą pewnością oszacować wszystkich przyszłych trendów dotyczących poziomu wód w jeziorach. Dodaje jednak, że w przypadku około stu dużych zbiorników, na które ogromny wpływ ma ocieplenie klimatu, tendencje do wysychania mogą się utrzymywać.

Oprócz bezpośredniego wpływu na zaopatrzenie w wodę pitną i potrzebną do upraw, wysychające zbiorniki mogą również prowadzić do degradacji środowiska, utraty słodkiej wody, czy spadku ruchu turystycznego związanego z żeglugą i rekreacją. Wysychanie jezior może też prowadzić do zmniejszenia ilości energii produkowanej w elektrowniach wodnych.