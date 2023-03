Bociany wracają do Polski. Ich podróż można śledzić w sieci

Bociany białe, które są jednym z nieodłącznych elementów krajobrazu polskiej wsi, powoli wracają do kraju. Drogę, jaką pokonują, można śledzić dzięki specjalnym nadajnikom GPS, które ptakom montują m.in. eksperci z ogólnopolskiej organizacji przyrodniczej - Grupa Ekologiczna. To na ich oficjalnym profilu w serwisie Facebook podejrzymy, jak przebiega powrót do Polski bocianicy Zbysi, czy bocianów Atamana i VITO.