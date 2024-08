Nowy materiał wykonany na bazie drewna może absorbować 99,3 proc. światła

Dzięki przypadkowemu odkryciu naukowcy z University of British Columbia stworzyli nowy, superczarny materiał, który pochłania prawie całe padające na niego światło. Nxylon może znaleźć zastosowanie w ogniwach słonecznych, precyzyjnych urządzeniach optycznych czy luksusowych przedmiotach konsumenckich, takich jak zegarki.

Philip Evans i Kenny Cheng z University of British Columbia w Kanadzie (UBC) prowadzili badania nad technologiami hydrofobowymi dla drewna. W jednym ze swoich eksperymentów wykorzystali wysokoenergetyczną plazmę. Plazma sprawiła, że końcówki ciętych nią drewnianych powierzchni stały się ekstremalnie czarne.

Badacze wysłali uzyskane próbki do swoich kolegów z Texas A&M University. Badania w tamtejszym laboratorium potwierdziły, że materiał odbijał mniej niż jeden procent światła widzialnego, pochłaniając prawie całe światło, które na niego padało.

To przypadkowe odkrycie zmieniło kierunek prowadzonych badań. Uczeni z UBC postanowili skupić się na projektowaniu superczarnych materiałów, przyczyniając się do nowego podejścia do poszukiwań najciemniejszych materiałów na Ziemi.