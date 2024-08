W 2014 roku w innej części wyspy odkryto zęby, fragment szczęki i kamienne narzędzia sprzed 700 tys. lat, które wydawały się również należeć do Homo floresiensis. Jednak te części ciała nie są najlepsze do określenia wzrostu osobnika, do którego należały. Ale niedawno naukowcy znaleźli trzy nowe skamieniałości hobbitów z tego samego okresu. Wśród nich jest najmniejsza kość ramienna, jaką kiedykolwiek znaleziono. Choć częściowa, jest bardzo ważna i rzuca nowe światło na pochodzenie Homo floresiensis.

Badania wykazały, że maleńka kość ramienna znaleziona na stanowisku Mata Menge pochodzi od osoby dorosłej. Mata Menge znajduje się około 75 kilometrów od jaskini Liang Bua. To słabo zaludnione trawiaste tereny wyspy. To tam w 2014 odkryto zęby i fragmenty szczęki Homo floresiensis. Należały one do co najmniej trzech osobników o szczękach i zębach nieco mniejszych niż Homo floresiensis, co sugeruje, że małe rozmiary ciała wyewoluowały wcześnie w historii hominidów z Flores. W toku badań niektóre ze znalezionych zębów uznano za formę pośrednią między wczesnym Homo erectus a Homo floresiensis, ale z powodu małej liczby okazów nie było do końca jasne, do którego gatunku należały.