Negatywne skutki siedzącej pracy odczuwano już w starożytnym Egipcie

Szkielety starożytnych egipskich skrybów ujawniają, jak bardzo siedzenie na podłodze podczas wykonywania zadań administracyjnych, takich jak pisanie czy rachowanie, wpływało na ich zdrowie. W różnych grobowcach znaleziono liczne posągi i malowidła ścienne przedstawiające skrybów w swojej pracy w pozycji klęczącej lub siedząc ze skrzyżowanymi nogami. Analiza ich kości ujawniła, że taka pozycja prowadziła do zmian zwyrodnieniowych stawów.

Skryba w starożytnym Egipcie był uważany za zawód o wysokim statusie. Zatrudniani byli przede wszystkim w administracji państwowej, ale także w świątyniach czy w armii. W starożytnym Egipcie zawód ten reprezentowali przeważnie mężczyźni i przechodził on z ojca na syna. Ludzie ci należeli oni do niewielkiego odsetka osób potrafiących pisać i czytać. Zawód ten występował w różnych formach we wszystkich kulturach posługujących się pismem.