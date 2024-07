Sensacja na saklę światową. We wrocławskim ZOO pękają z dumy

"Avilon i Sofia to para, którą można śmiało uznać za fenomen w skali światowych ZOO. Nie dość, że pośród ogrodów zoologicznych jedynie w naszym udało się wykluć i skutecznie odchować młode dzioborożce palawańskie, to nasza para doczekuje się ich co roku" - napisano na facebookowym profilu ZOO Wrocław.

Jak dodano, aktualnie we wrocławskim zoo można oglądać aż cztery ptaki tego gatunku . Są nimi wspomniane Avilon i Sofia, a także dwa młode z tego roku. Póki co jest jednak za wcześnie na podanie płci maluchów. Zostanie ona określona na podstawie badań genetycznych.

Dzioborożec palawański (Anthracoceros marchei) to gatunek, który w naturalnym środowisku zamieszkuje głównie lasy i gniazduje na drzewach. Jest jednak bardzo rzadkim widokiem, ponieważ to gatunek endemiczny ograniczający się wyłącznie do kilku wysp na Archipelagu Filipińskim. Dorosłe osobniki osiągają wielkość ok. 70 cm i wagę do 700 g.