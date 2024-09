Naukowcy zbadali ludzkie mózgi. Jest w nich coraz więcej drobinek plastiku

Nieustanny kontakt z tworzywami sztucznymi powoduje, że ich kawałeczki przedostają się do naszych organizmów. W badaniach z 2022 roku uczeni wykazali, że tygodniowo spożywamy nawet 5 gramów mikroplastiku. Inne badania wykazały, że mikroplastik i nanoplastik przedostający się do organizmu przez jelita może szybko migrować do innych tkanek i może przekroczyć barierę krew-mózg w ciągu zaledwie dwóch godzin.

Zagrożenia dla zdrowia gromadzących się w organizmach plastikowych drobinek nie jest jeszcze dobrze rozpoznane. Niektóre z ostatnich badań sugerują, że mikro- i nanoplastiki mogą nasilać stres oksydacyjny, który z kolei może prowadzić do uszkodzenia komórek i stanu zapalnego. Mogą też prowadzić także do chorób układu krążenia. W badaniach na zwierzętach uczeni powiązali mikroplstiki z problemami z płodnością, różnymi nowotworami, zaburzeniami układu hormonalnego i odpornościowego oraz upośledzeniem zdolności poznawczych oraz pamięci.

Biorąc pod uwagę to, co wiemy o wpływie mikroplstików na zdrowie zwierząt, obecność tych drobinek w większości ludzkich organów wzbudza wiele obaw. Niedawne badania pokazują jeszcze bardziej ponury obraz, bo wskazują, że ich stężenie rośnie, przynajmniej w mózgach.

W pracach tych naukowcy z University of New Mexico przeanalizowano 51 próbek tkanki mózgowej osób, które zmarły w 2016 oraz w 2024 roku, pobranych podczas sekcji zwłok. Większość próbek pochodziła z biura śledczego w Albuquerque w Nowym Meksyku, które bada przedwczesne lub gwałtowne zgony. Podział próbek na męskie i żeńskie był mniej więcej równy, a średni wiek zgonu wynosił 50 lat dla kohorty z 2016 r. i 52,3 lat dla kohorty z 2024 r.

Badania wykazały obecność drobinek plastiku w każdej badanej próbce. Co więcej, porównując próbki z 2016 roku z tymi z 2024 roku okazało się, że stężenie malutkich odpadków z tworzyw sztucznych w próbkach z 2024 roku było o około o 50 proc. wyższe od ilość znalezionej w próbkach z 2016 roku. To sugeruje, że stężenie mikroplastiku znalezionego w ludzkich mózgach rośnie w podobnym tempie, jak w środowisku.

Może to być spowodowane wysokim przepływem krwi do mózgu, przenoszącym ze sobą cząsteczki plastiku. Alternatywnie wątroba i nerki mogą być lepiej przystosowane do radzenia sobie z zewnętrznymi toksynami i cząsteczkami. Wiemy również, że mózg nie przechodzi takiej samej odnowy komórkowej jak inne organy w ciele, co może powodować zaleganie plastiku w tym miejscu.