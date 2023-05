Naukowcy ustalili, ile tyranozaurów mogło żyć na Ziemi

Tyranozaur to gatunek dinozaura, który we współczesnym społeczeństwie jest wręcz kultowy. Można powiedzieć, że większość ludzi bez problemu go skojarzy i rozpozna. Według nowego badania, łącznie na naszej planecie mogło ich żyć około 1,7 miliarda. Kres istnieniu tych potężnych drapieżników położyło dopiero uderzenie ogromnej asteroidy.

Tyranozaur (łac.: Tyrannosaurus rex) to jeden z najbardziej znanych gatunków dinozaurów. Ten dwunożny mięsożerca ważył do sześciu ton i mógł mierzyć 13 metrów od głowy do ogona. Jest jednym z największych znanych nam drapieżników lądowych w historii. Teraz naukowcy z Niemiec ustalili, że w sumie po Ziemi mogło chodzić nawet 1,7 miliarda tych stworzeń.

W badaniach uwzględniono liczne dane: od średniej długości życia, przez okres osiągania dojrzałości płciowej, po liczbę jaj tyranozaurów, które przetrwały w formie skamieniałości. I choć wynik 1,7 miliarda może robić spore wrażenie, to i tak jest on o ok. 800 milionów mniejszy, niż szacowano w badaniach z 2021 r. (więcej na ten temat w tekście: Naukowcy obliczyli, ile tyranozaurów wędrowało po Ziemi przez cały okres istnienia gatunku). Najnowsza analiza opiera się na aktualnych informacjach na temat wzrostu i rozmnażania dinozaurów i wydaje się być bardziej dokładna.

Wyniki badań przedstawiono w czasopiśmie "Palaeontology" (DOI: doi.org/10.1111/pala.12648).

Nowe dane na temat tyranozaurów

Ewolucjonistka Eva Griebeler z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji podkreśla, że jej model uwzględnił dane na temat "czasu trwania pokolenia, oczekiwanej długości życia i wskaźników dotyczących reprodukcji tyranozaurów". Jej zdaniem poprzednie badania "były zdecydowanie sprzeczne z naszym obecnym rozumieniem biologii T. rexów i innych teropodów".

– Wartości poprzednich badań nie zgadzały się również z obliczeniami dotyczącymi dużych żyjących współcześnie gadów, ptaków i ssaków – przekonuje Griebeler. Badacze podkreślają, że nie powinniśmy być zbyt krytyczni wobec poprzednich szacunków. Były one pierwszymi w swoim rodzaju i nadal zawierają wiele cennych danych. Jednak w obecnych analizach wykorzystano zaktualizowane modele przeżywalności i dojrzałości tyranozaurów.

Nowe obliczenia sugerują niższy wskaźnik zdolności do przeżycia tyranozaurów, a co za tym idzie, mniejszą liczbę pokoleń i składanych przez nie jaj. Naukowcy mają sporo danych na temat tych czynników, w oparciu o szczegółowe analizy skamieniałości i porównania ze współczesnymi gatunkami, które zachowały pewne cechy dinozaurów.

Gdzie są szczątki tyranozaurów?

Griebeler przetestowała swój model służący do szacowania liczebności tyranozaurów, na danych pochodzących od 23 istniejących gatunków gadów, ptaków i ssaków. Okazało się, że przewidywał on wielkość populacji lepiej niż poprzednie analizy. Wszystko to wskazuje, że zaproponowany przez nią model powinien sprawdzić się również w przypadku tyranozaurów.

Zdaniem Griebeler jej model, który koncentruje się na maksymalnej długości życia, wieku dojrzewania płciowego i maksymalnej rocznej liczbie potomstwa, może pomóc w oszacowaniu liczby populacji innych wymarłych gatunków.

Badania sugerują również, że znaleźliśmy niewielki procent szczątków tyranozaurów. Gdzie znajdują się wszystkie pozostałe kości? Odpowiedź na to pytanie będzie stanowiła spore wzywanie dla naukowców w przyszłości.