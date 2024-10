Zaskakujące zdolności kotów. Uczą się słów nie gorzej niż dzieci

Najnowsze badania, które ukazały się na łamach czasopisma naukowego "Scientific Reports" zwracają uwagę na wyjątkowe zdolności kotów. Jak się okazuje, są one w stanie kojarzyć ludzkie słowa z obrazami szybciej niż 14-miesięczne niemowlęta. Czy oznacza to, że nasze czworonogi rozumieją nas lepiej, niż myśleliśmy?

Koty rozumieją, co do nich mówimy. Potwierdzają to kolejne badania