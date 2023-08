NASA przywróciła pełną komunikację z sondą Voyager II

21 lipca przez pomyłkę wysłano do sondy komendę, która zmieniła ustawienie anteny do łączności z Ziemią. W pakiecie znajdowało się polecenie odchylenia anteny o dwa stopnie, co poskutkowało tym, że Voyager II nie mógł odbierać ani wysyłać sygnałów na Ziemię. Sonda obecnie znajduje się około 19,9 miliarda kilometrów od naszej planety. Dotarcie sygnału z tak dużej odległości zajmuje ponad 18 godzin. Tyle samo trzeba czekać na odpowiedź.

Po kilku dniach nasłuchiwania kontrolerzy z NASA wykryli sygnał Voyagera II, co dało nadzieję na szybsze przywrócenie łączności. Sonda została zaprogramowana do resetowania ustawień anteny kilka razy w roku, aby utrzymać komunikację z Ziemią. Gdyby wysiłki NASA nie dały rezultatów, to 15 października i tak antena wróciłaby do prawidłowej orientacji.