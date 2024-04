Najpopularniejsza kawa na świecie ma ponad 600 tys. lat

- Dokładne zrozumienie pochodzenia i historii hodowli współczesnych odmian ma kluczowe znaczenie dla opracowania nowych odmian kawy arabskiej, lepiej przystosowanych do zmian klimatycznych – mówi Albert.

Na podstawie nowego genomu referencyjnego, uzyskanego przy użyciu najnowocześniejszej technologii sekwencjonowania DNA i zaawansowanej analizy danych, zespołowi udało się zsekwencjonować 39 odmian kawy arabskiej, w tym też okaz z XVIII wieku, który szwedzki przyrodnik Carl Linnaeus użył do nadania nazwy gatunkowi.

"Coffea arabica" powstała w wyniku naturalnej hybrydyzacji pomiędzy "Coffea canephora" i "Coffea eugenioides". Naukowcom nie było łatwo określić, kiedy dokładnie i gdzie miało miejsce to wydarzenie. Modele pokazały trzy wąskie gardła populacyjne w historii kawy arabskiej, przy czym najstarsze miało miejsce około 610 tys. lat temu. Sugeruje to, że arabika powstała jakiś czas wcześniej, od 610 tys. do 1 miliona lat temu – twierdzą naukowcy.