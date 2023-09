Muzyka Mozarta łagodzi ból u noworodków

Drobne zabiegi medyczne, takie jak zastrzyki lub badanie krwi z pięty, są powszechnie wykonywane u noworodków i chociaż niektórzy twierdzą, że mózgi dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, aby mogły naprawdę odczuwać ból, to ostatnie badania sugerują, że odczuwają go podobnie jak dorośli.

Kila dni po urodzeniu dzieciom pobiera się krew włośniczkową z pięty, by wykryć ewentualne zaburzenia genetyczne. Badania te prowadzone są w kierunku rzadkich, ale poważnych schorzeń, takich jak mukowiscydoza i inne dziedziczne zaburzenia metaboliczne. Zazwyczaj noworodkowi, który ma zostać poddany temu zabiegowi podaje się niewielką dawkę cukru, by nieco złagodzić ból. Tak było i tym razem. Na dwie minuty przed ukłuciem pięty wszystkim dzieciom podano sacharozę.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że muzyka może znacząco zmniejszyć percepcję bólu u dorosłych, choć nie jest jasne, w jaki sposób to się dzieje. Badania przeprowadzone na noworodkach stanowią dobrą okazję do dalszych analiz, zwłaszcza że w przypadku tej grupy leki przeciwbólowe często nie wchodzą w grę. W 2017 roku naukowcy odkryli, że połączenie podania sacharozy z muzykoterapią u wcześniaków spowodowało większą ulgę w bólu podczas nakłucia pięty. Wcześniaki nie są jednak najlepszą grupą do badań. Często są narażone na ból podczas pobytu na oddziałach intensywnej terapii, co oznacza, że mogą mieć zmienioną percepcję i reakcję na nieprzyjemne doznania.