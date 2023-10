Masz je na swojej działce? Powinieneś się cieszyć

Naukowcy z Colorado State University ustalili, jak bardzo dżdżownice przyczyniają się do globalnej produkcji żywności. Według pierwszego światowego szacunku udziału bezkręgowców w produkcji żywności, dżdżownice dają nam każdego roku ponad 140 mln ton pożywienia. W przypadku samych zbiorów pszenicy jest to mniej więcej odpowiednik jednej kromki na każdy bochenek chleba lub tyle, ile rocznie produkuje Rosja, czwarty co do wielkości producent na świecie.