Kiedy udomowiono konie? Historia zapisana w DNA

Badanie opublikowane na łamach "Nature" (DOI: 10.1038/s41586-024-07597-5) wskazuje, że około 4200 lat temu nastąpiła zmiana w sposobie hodowania koni. Według naukowców, nowe praktyki hodowlane zaczęto wprowadzać na zachodnich częściach stepów Pontyjsko-Kaspijskich i to z tych terenów wywodzą się wszystkie konie domowe żyjące obecnie na planecie. Data ta oznacza początek nowej ery w historii ludzkości, bo konie znacznie przyspieszyły transport, co doprowadziło do rozwoju sieci handlowych w całej Eurazji i i interakcji między różnymi kulturami.