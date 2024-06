Naukowcy odkryli nowe źródło energii. Algi mogą dokonać przełomu

Mikrofotosyntetyczne ogniwo energetyczne (µPSC) wytwarza energię elektryczną poprzez wykorzystanie żywych organizmów fotosyntetycznych – alg. Oferuje to dwie zalety. Jest to technologia charakteryzująca się ujemnymi emisjami dwutlenku węgla - generuje czystą energię i jednocześnie pochłania dwutlenek węgla ze środowiska. W procesie tym jedynym produktem ubocznym jest woda.

Jedne z komór to anody, drugie, katody. Glony znajdują się w roztworze w komorze anodowej, podczas gdy katoda jest wypełniona żelazocyjankiem potasu. Gdy algi w trakcie fotosyntezy zaczynają uwalniać elektrony, zostają one zebrane przez elektrody membrany, tworząc prąd. Tymczasem protony przechodzą przez membranę do katody i powodują utlenianie, co doprowadzi do redukcji żelazocyjanku potasu. - Podczas fotosyntezy generowany jest tlen i elektrony. Nasz model wychwytuje elektrony, co pozwala nam wytwarzać energię elektryczną — powiedział Kirankumar Kuruvinashetti, pierwszy autor badań.