Największy organizm na świecie. Wydaje zaskakujące dźwięki

Naukowcy uchwycili niesamowite zjawisko w Utah, gdzie jeden z największych żyjących organizmów, znany jako Pando, wydaje dźwięki, które dotychczas umykały ludzkim zmysłom . Pando, las składający się z ok. 47 000 łodyg topoli osikowej o wspólnym systemie korzeniowym rozciągającym się na ponad 40 hektarach, okazał się być nie tylko gigantem biologicznym, ale i akustycznym .

Serwis Science Alert przypomina, że badacze użyli hydrofonu (specjalnego mikrofonu wraz z urządzeniem wspomagającym, który służy do odbierania i nagrywania dźwięków), aby "usłyszeć" wibracje przekazywane przez system korzeniowy, co po raz pierwszy pozwoliło dostrzec unikalne "głosy" tej rośliny. Ten przełom, dokonany w 2023 roku, może dawać nowe możliwości zrozumienia funkcjonowania roślin na głębszym poziomie.

Artysta, Jeff Rice, zaangażowany przez grupę Friends of Pando, był zdumiony tym, co udało mu się nagrać za pomocą hydrofonu. Podczas burzy, urządzenie zarejestrowało niskie, pełne rezonansu dudnienie, interpretowane jako efekt wibracji milionów liści. Obserwacje te zostały zaprezentowane na posiedzeniu Acoustical Society of America, pokazując, jak dźwięk może podróżować przez korzenie.