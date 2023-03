Jak pszczoły odnajdują drogę?

Naukowcy wykazali, że pszczoły miodne zachowują pamięć o dominujących elementach krajobrazu na swoim obszarze, takich jak kanały czy drogi. Przetransportowane w nieznany teren wyszukują podobnych elementów, porównują ich układ z pamięcią i lecą wzdłuż nich w poszukiwaniu drogi do domu. Ta strategia nawigacyjna jest podobna do tej stosowanej przez pierwszych pilotów.

W jaki jednak sposób naukowcom udało się to wszystko potwierdzić? Otóż latem 2010 i 2011 r. przeprowadzili oni dość specyficzny eksperyment. W pobliżu wsi Klein Lüben w Brandenburgii zebrali 50 doświadczonych robotnic, którym następnie umieszczono na plecach ważący 10,5 mg transponder. Następnie wypuszczono je w nieznanym im terenie, znacząco oddalonym od obszaru, z którym mogły się zapoznać operując ze swojego ula. Na tym terenie znajdował się radar, który był w stanie wykrywać sygnały z transponderów z odległości do 900 metrów.

W momencie, gdy pszczoły znalazły się nad nowym dla nich terenem, zaczęły wykonywać koliste loty rozpoznawcze w różnych kierunkach i na różnych dystansach. Punkt centralny stanowiło miejsce ich wypuszczenia. Co ciekawe, przeprowadzone wcześniej symulacje nie zgadzały się z rzeczywistym zachowaniem pszczół. Mogło to oznaczać tylko jedno: trasy ich lotu nie są przypadkowe. Z przeprowadzonych analiz wynikało niezbicie, że pszczoły spędziły "nieproporcjonalnie" dużą ilość czasu nad lub w pobliżu kanałów irygacyjnych.

Przede wszystkim jednak wykazano, że pszczoły w istocie posługują się dotychczas zdobytą wiedzą i "mapami mentalnymi". Okazało się bowiem, że kanały irygacyjne były w największym stopniu wykorzystywane jako punkt orientacyjny przez robotnice z uli A i B. Nieco mniej przydatne były one dla tych z ula C, natomiast w najmniejszym stopniu posługiwały się nimi te pochodzące z uli D oraz E. Oznacza to zatem, że na podstawie tego, czego dotychczas nauczyły się o ukształtowaniu otaczającego je terenu, dokonywały generalizacji licząc na to, że pomoże im to odnaleźć drogę do domu.