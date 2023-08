Ile losów potrzeba, by wygrać na loterii?

Matematycy z Uniwersytetu w Manchesterze przeprowadzili swoje obliczenia dla brytyjskiego totolotka. Nazwa głównej tamtejszej gry losowej brzmi dla nas swojsko, ponieważ nazywa się ona "Lotto". Również i samo losowanie wygląda podobnie: losowanych jest 6 cyfr, tyle że z przedziału od 1 do 59. Natomiast wyliczenia ile kuponów musielibyśmy kupić podjęli się dr David Stewart oraz dr. David Cushing. Uczeni stwierdzili, że musielibyśmy w tym celu nabyć dokładnie 27 losów. Co ciekawe, przy swoich obliczeniach posłużyli się mającym już aż 50 lat programem o nazwie Prolog. Ich zdaniem jest to jeden z najstarszych przykładów sztucznej inteligencji.

Rozwiązanie, które zaproponowali oparte jest na strukturze geometrycznej nazywanej Płaszczyzną Fana. To zbiór punktów i prostych tworzących trójkąt, które muszą spełniać określone warunki. Każde dwie różne proste mają dokładnie jeden punkt wspólny i każde dwa różne punkty należą do dokładnie jednej prostej. To właśnie te punkty i proste generują zestawy 6 liczb, co odpowiada jednemu kuponowi.