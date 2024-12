GenCast od Google DeepMind przewiduje pogodę dokładniej niż wiodący system

Takie prognozy zapewniają pełniejszy obraz możliwych warunków pogodowych w nadchodzących dniach i tygodniach. Do generowania takich prognoz wykorzystywane są superkomputery do przetwarzania danych z satelitów i stacji pogodowych, a proces zajmuje wiele godzin i wymaga ogromnej mocy obliczeniowej.

Wspomniany wcześnie model ENS to system prognoz probabilistycznych, którego zadaniem jest wskazanie zakresu możliwych warunków pogodowych na okres do 15 dni do przodu. Uwzględnia on prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych zdarzeń, takich jak silny wiatr czy ulewne opady deszczu. Model ten uznawany jest za jeden z lepszych.