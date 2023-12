Dinozaury odcisnęły na nas piętno? Naukowcy coś sugerują

Koncepcję można streścić do kilku zdań. Kiedy na Ziemi rządziły dinozaury, znacznie mniejsze ssaki musiały mieć zdolność szybkiego rozmnażania się, aby zwyczajnie móc przetrwać. Dlatego też geny zapewniające dłuższą długość życia zostały w miarę postępów ewolucji utracone czy inaktywowane.

Według autora, hipoteza ta może rzucić nieco więcej światła na siły ewolucyjne, które kształtowały procesy starzenia się ssaków przez miliony lat. Chociaż ludzie żyją stosunkowo długo, w porównaniu do innych gatunków, to istnieje wiele gadów i innych zwierząt, których procesy starzenia przebiegają znacznie wolniej. Gatunki te wykazują minimalne oznaki starzenia się przez całe życie.

W opublikowanej pracy zauważono, że nasi starożytni przodkowie już w czasach dinozaurów utracili pewne enzymy, tzw. fotoliazy, które naprawiają uszkodzenia spowodowane światłem ultrafioletowym. Brakuje nam co najmniej jednego z trzech enzymów naprawiających szkody spowodowane promieniowaniem UV. Trudno powiedzieć, czy ma to jakikolwiek związek ze skróconą długością życia. Być może utrata tego enzymu wynikała z przejścia ssaków na nocny tryb życia, aby zachować bezpieczeństwo. Miliony lat później nadrabiamy to kremem z filtrem przeciwsłonecznym.