Nowe ustalenia dotyczące zagłady dinozaurów. Naukowcy mają teorię

Co zabiło dinozaury? Przyjmuje się, że spowodowała to kosmiczna skała, która uderzyła w Ziemię około 66 mln lat temu. Jednak od dawna pojawiają się sugestie, że uderzenie asteroidy nie było głównym winowajcą tego masowego wymierania. Nowe badania sugerują, że zmiany klimatyczne wywołane licznymi erupcjami wulkanów mogły przygotować grunt pod wyginięcie dinozaurów, podważając tradycyjną narrację, jakoby to sam meteoryt zadał ostateczny cios tym gigantycznym stworzeniom.