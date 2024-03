Dawni mieszkańcy Mezoameryki wykorzystywali tytoń do picia, nie palenia

Wczesne relacje kolonialne i współczesne źródła etnograficzne potwierdzają powszechne używanie tytoniu w Mezoameryce, choć bezpośrednie dowody w kontekstach archeologicznych wskazujące na te praktyki są rzadkie. Mieszkańcy Ameryki Północnej korzystali z tytoniu od co najmniej 12 300 lat. Wykorzystywany był przede wszystkim do celów religijnych.

Przedstawienia artystyczne i źródła etnograficzne wskazują, że preferowaną metodą spożycia tytoniu w całym regionie jest i było palenie suszonych liści. Jednak w nowych badaniach naukowcy z Yale University, City University of New Jork i The Hershey Center for Health and Nutrition przedstawili dowody wskazujące, że dawni mieszkańcy Ameryki mogli tytoń nie palić, a pić. Wszystko to w celach rytualnych oraz terapeutycznych.