Co spowodowało wyginięcie największych naczelnych w historii?

Wysoki na trzy metry i ważący około 200-300 kilogramów Gigantopithecus blacki był największym naczelnym, jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi. Żył na terenach dzisiejszych Chin i Indii. W 1935 roku antropolog Gustav von Koenigswald znalazł jego ząb w sklepie z medycyną tradycyjną w Hongkongu, sprzedawany jako "ząb smoka". Od tego czasu badacze odkryli cztery kości szczęki i około 2000 zębów w jaskiniach rozsianych po całych Chinach, ale nie znaleziono żadnych innych części szkieletu, co znacznie utrudnia stworzenie dokładnego obrazu G. blacki, nie mówiąc już o okolicznościach, które doprowadziły do jego wyginięcia. - Po prostu niewiele o nim wiemy – mówi współautorka badań, które ukazały się na łamach pisma "Nature" ( DOI: 10.1038/s41586-023-06900-0 ), Kira Westaway z Macquarie University w Sydney w Australii.

Odkrycie to sprawiło, że wyginięcie największej małpy stało się jeszcze bardziej intrygujące, głównie dlatego, że zamieszkiwały one obszary, w których żył również gatunek orangutana Pongo weidenreichi, którego krewni przetrwali do dziś w Azji Południowo-Wschodniej. Dlaczego zatem największe małpy w dziejach wymarły, podczas gdy ich mniejsi krewni przetrwali?