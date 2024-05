Chiny wracają na niewidoczną stronę Księżyca po próbki

To już szósta odsłona kosmicznego programu Chang'e realizowanego przez Pekin. Program dotyczy misji na Księżyc, a jego nazwa wzięła się od chińskiej bogini Księżyca. Pierwsze misje programu Chang'e – Chang'e 1 i Chang'e 2 – obejmowały loty orbitalne wokół Srebrnego Globu. Trzecia i czwarta odsłona programu to już lądowania na powierzchni Księżyca, w tym pierwsze w historii lądowanie po jego niewidocznej stronie. Misja Chang'e 5 oraz obecna, to misje misje typu "sample return", czyli misje mające dostarczyć na Ziemię próbki z Księżyca.