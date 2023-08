Był krater i nie ma. Najstarsze kratery znikają z powierzchni Ziemi

Niestety w przypadku tych jeszcze starszych, niszczące działanie upływającego czasu, ale przede wszystkim erozja, zrobiły swoje. Powinniśmy zatem cieszyć się z tego, czym dysponujemy i co możemy zbadać. Niekiedy geolodzy są w stanie namierzyć miejsca uderzenia obiektów kosmicznych przy pomocy chociażby obrazowania sejsmicznego . W takich sytuacjach można podjąć próbę znalezienia wspomnianych wcześniej dowodów. Można tu również postawić pytanie o to, jakiej głębokości krateru musiałyby dosięgnąć procesy erozji, by zniknęły ostatnie geofizyczne dowody impaktu? Geolodzy zaproponowali tutaj wartość 10 kilometrów.

W RPA znajduje się krater Vredefort, który powstał, gdy jakieś dwa miliardy lat temu obiekt o średnicy około 20 km doprowadził do powstania struktury o średnicy aż 300 km. Siła uderzenia była tak duża, że spowodowała uniesienie się w tym miejscu skorupy oraz płaszcza Ziemi, które przybrały kształt ogromnej kopuły. W międzyczasie zaczęła jednak działać erozja, która wdarła się na około 10 kilometrów w głąb krateru. Obecnie zostało z niego tylko półkole w środku powstałej struktury. Jedynie centrum jest jeszcze możliwe do wykrycia. Brakuje jednak już w tym miejscu dowodów geofizycznych.

Jednakże uzyskane rezultaty okazały się rozczarowujące. W przypadku tego powstałego dwa miliardy lat temu krateru pozostały co prawda pewne minerały, jak i oznaki stopienia skał, ale w większości te obecne w Vredefort były nie do odróżnienia od tych znalezionych poza tym obszarem. A zatem w przypadku jeszcze starszych kraterów tym bardziej nie moglibyśmy liczyć na sukces. Przewidywania geologów co do granicy erozji na poziomie 10 kilometrów okazały się zatem nadzwyczaj trafne.