Bez tych zwierząt nie ma roślin. Spadek ich populacji jest niebezpieczny

Wiele roślin polega na zwierzętach, które przenoszą ich nasiona w odległe miejsca. W ten sposób rośliny zwiększają swój zasięg. Ale większość gatunków rozsiewaczy nasion w Europie doświadczyła znacznego spadku populacji, co z pewnością odbije się też na roślinach od nich zależnych. Spadek liczby rozsiewaczy nasion – ptaków, ssaków, gadów i owadów, może zagrozić zdolności roślin do rozszerzania swojego zasięgu w celu radzenia sobie ze zmianą klimatu lub odzyskiwania sił po katastrofach naturalnych, jak pożary lasów.

Publikacja jest dziełem naukowców z Uniwersytetu w Coimbrze, Uniwersytetu w Aarhus i Uniwersytetu w Bristolu. Badacze, wiedząc o spadku europejskich populacji do niedawna powszechnych gatunków zwierząt roznoszących nasiona, zastanawiali się, jaki będzie to miało wpływ na rośliny. Wiadomo, że utrata siedlisk i zmiany środowiska zagrażają wielu gatunkom roślin i zwierząt, ale wpływ spadku populacji na potencjał rozprzestrzeniania się nasion był w dużej mierze nieznany. Aż do teraz.