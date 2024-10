Stworzyli go Chińczycy. Oto najszybszy humanoidalny robot na świecie

Chińscy naukowcy zademonstrowali niedawno swojego nowego humanoidalnego robota STAR1. Może on biegać z maksymalną prędkością około 13 kilometrów na godzinę. To czyni go najszybszą maszyną tego typu, jaką dotąd zbudowano.

STAR1 to dwunożny robot zbudowany przez chińską firmę Robot Era. Mierzy 171 centymetrów wysokości, waży 65 kilogramów i biegnie z prędkością blisko 13 km na godzinę. Został zaprojektowany, by radzić sobie w trudnym terenie. Na filmie promocyjnym robot porusza się po różnych rodzajach terenu, w tym po trawie, żwirze, po utwardzonych drogach i ziemi.

Robot STAR1

STAR1 to robot zaprojektowany na podobieństwo człowieka. Ma dwie nogi, dwie ręce, tak jak my. Porusza się również podobnie do nas, a nad jego ruchami czuwają algorytmy sztucznej inteligencji.

We wspomnianym już filmie opublikowanym przez zespół inżynierów, dwa roboty STAR1 stanęły naprzeciwko siebie na pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach, by zmierzyć się w wyścigu. Jeden z nich otrzymał obuwie sportowe, by sprawdzić, czy będzie biegł szybciej. STAR1 osiągnął imponujący wynik. Jego autorzy twierdzą, że to dzięki butom mógł biec szybciej. Podczas biegu utrzymywał maksymalną prędkość 3,6 metra na sekundę przez 34 minuty.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

STAR1 swoim osiągnięciem pokonał poprzedniego rekordzistę, robota H1 firmy Unitree, który ustanowił poprzedni rekord prędkości dla dwunożnego robota wynoszący 3,3 metra na sekundę w marcu 2024 r. Jednak technicznie rzecz biorąc H1 nie biegł ani nie truchtał, bo jego stopy nie odrywały się od podłoża.

Urodzony biegacz

Film pokazuje możliwości robota. STAR1 osiągną maksymalną szybkość już po około 30 sekundach. Dzięki solidnemu układowi silników robot potrafi płynnie poruszać się po nierównym terenie. STAR1 wyposażony jest też w szybkie moduły, które pozwalają mu przetwarzać informacje w czasie rzeczywistym, co pozwala mu natychmiastowo przetwarzać dane środowiskowe. Ta funkcja odgrywa kluczową rolę w jego zdolności do przystosowania się do trudnego terenu i utrzymania stabilności przy dużych prędkościach.

Inżynierowie robią nieustanne postępy w tworzeniu humanoidalnych robotów. Tym, co naprawdę wyróżnia STAR1, jest jego moc obliczeniowa. Jak twierdzą jego twórcy, robot wspierany jest algorytmami sztucznej inteligencji zdolnymi do przetwarzania 275 bilionów operacji na sekundę, co znacznie przewyższa wydajność większości nowoczesnych komputerów, które zazwyczaj wykonują od 45 do 55 bilionów operacji na sekundę.

Podczas gdy twórcy innych humanoidalnych robotów, jak Optimusa Tesli czy Atlasa od Boston Dynamics, skupiają się na różnych aspektach, w tym połączeniu szybkości, mobilności i zaawansowanej sztucznej inteligencji, STAR1 może wyznaczyć nowy standard dla przyszłych innowacji w tej dziedzinie, jeśli chodzi o poruszanie się i jego szybkość.