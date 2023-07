Australia zatwierdziła terapie z użyciem ecstasy i psylocybiny

MDMA wykazała znaczne korzyści w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Z kolei psylocybina, jak wykazali badacze, w połączeniu z terapią psychologiczną, jest tak samo skuteczna w walce z depresją, co wiodące środki antydepresyjne (więcej na ten temat w tekście: Psylocybina działa równie dobrze jak leki antydepresyjne ). Naukowcy z Yale wykazali też, że już pojedyncza dawka psylocybiny podana myszom wywołała natychmiastowy wzrost połączeń między neuronami, co może wyjaśniać antydepresyjne działanie tego związku (więcej w tekście: Psylocybina może pomóc w odbudowaniu utraconych połączeń między neuronami ).

W Australii dokonano zmiany klasyfikacji wspomnianych środków uznając je za relatywnie bezpieczne pod warunkiem, że są one stosowane pod nadzorem medycznym. Jak dodatkowo wyjaśnił to jeden z badaczy, ecstasy może pomóc pacjentom otworzyć się przed terapeutą, podczas gdy psylocybina może sprawić, że dana osoba poczuje się inaczej sama ze sobą, co z kolei może skutkować tym, że nabierze nowych chęci do życia.