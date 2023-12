Astronomowie odkryli gigantyczny strumień gwiazd między galaktykami

Naukowcy już wcześniej widzieli podobne strumienie gwiazd rozciągające się na ogromne odległości, ale było to w obrębie galaktyk. Nowo odkryty strumień został znaleziony między galaktykami. To pierwsza tego typu obserwacja. Jej opis i rezultaty opublikowano na łamach pisma "Astronomy & Astrophysics" ( DOI: 10.1051/0004-6361/202346780 ).

Strumień gwiazd zaobserwowano w przestrzeni międzygalaktycznej w gromadzie galaktyk nazywanej Gromadą Coma lub Gromadą Warkocza Bereniki, która oddalona jest o około 300 milionów lat świetlnych od nas. Gwiazdy w strumieniu rozciągają się na długości 1,7 miliona lat świetlnych. To najdłuższy tego typu strumień, jaki dostrzeżono. Odkrycie może zostać wykorzystane do bardziej szczegółowego badania gromad galaktyk i znajdującej się w nich tajemniczej ciemnej materii .

W Drodze Mlecznej tego typu strumienie gwiazd są całkiem powszechne. Uważa się, że są to pozostałości gęstych gromad kulistych gwiazd, rozerwane przez siły pływowe Drogi Mlecznej. Ale trudno je zidentyfikować, przede wszystkim dlatego, że odległości do gwiazd są dość trudne do oszacowania, a strumienie świecą dość słabym światłem. Przestrzeń kosmiczna jest pełna obiektów, które są bardzo jasne, dlatego im coś jest ciemniejsze, tym większe prawdopodobieństwo, że to przeoczymy. Oczywiście to się zmienia. Najnowsze teleskopy oraz techniki analityczne ujawniły znacznie więcej słabo świecących obiektów, niż byliśmy w stanie zidentyfikować w przeszłości.