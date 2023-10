15 tys. lat temu kanibalizm był powszechną praktyką pogrzebową

W obecnych czasach praktyki pogrzebowe różnią się w zależności od miejsca. Przeważnie zmarli są chowani albo kremowani. Jednak w okresie paleolitu nasi przodkowie postępowali inaczej. W Jaskini Gougha położonej w południowo-wschodniej Anglii znaleziono wiele ludzkich kości ze śladami nacięć czy innej obróbki, a także czaszki przerobione na naczynia do picia. To znane stanowisko archeologiczne, a odkryte tam szczątki stanowią dowód na kanibalizm.

Nowy analizy sugerują, że dawni mieszkańcy groty nie byli sami. Szczątki ludzkie pochodzące z tego samego okresu, ale z innych części Europy, przypisywane do kultury magdaleńskiej, również wskazują na kanibalizm. To z kolei sugeruje, że zjadanie swoich zmarłych było powszechną praktyką w późnym paleolicie.

- Zamiast chować zmarłych, ci ludzie ich zjadali – wyjaśniła dr Silvia Bello z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. - Znaleźliśmy dowody wskazujące na to, że kanibalizm był wielokrotnie praktykowany w północno-zachodniej Europie. Zachowania te był częścią praktyk pogrzebowych wśród przedstawicieli kultury magdaleńskiej - dodała.

Kultura magdaleńska to jedna z kultur schyłkowego paleolitu. Ślady po niej znajdowano w Europie Zachodniej – Francji, Hiszpanii – oraz w Europie Środkowej, także w Polsce. Charakterystyczna dla tej kultury jest produkcja wyrafinowanych narzędzi z kamienia i kości. Uważa się, że przedstawiciele kultury magdaleńskiej są autorami malowideł naskalnych odkrytych w jaskiniach Lascaux czy Altamira. Z ostatnich badań dowiadujemy się, że charakterystyczny dla tej kultury jest również kanibalizm.

W schyłkowym paleolicie, między około 23 tys. a 14 tys. lat temu, w Europie dominowały dwie populacje. Obok kultury magdaleńskiej występowała też kultura epigrawecka. Zasięg tej drugiej dotyczy przede wszystkim południowej oraz wschodniej Europy. Przedstawiciele tej grupy także wytwarzali wyrafinowane narzędzia z kamienia i kości i chowali swoich zmarłych wraz z ich wyposażeniem, co można uznać za bardziej typowe, oczywiście według dzisiejszych standardów.

Jedno z pytań, jakie zadali sobie naukowcy, dotyczyło tego, czy kanibalizm wynikał z konieczności, z braku pożywienia, czy też było to zachowanie kulturowe? Znaleziska z jaskini Gough sugerują, że zjadanie tamtejszych ciał miało bardziej rytualną formę. Uczeni mają wiele dowodów na to, że przedstawiciele kultury magdaleńskiej pozyskiwali żywność podczas polowań. W jaskini znaleziono również kości zwierząt, takich jak jelenie czy konie. Do tego staranne przygotowanie niektórych ludzkich kości, jak chociażby naczynie wytworzone z czaszki i grawerunki na kościach sugerują, że zjadanie zmarłych było częścią ich praktyk pogrzebowych.