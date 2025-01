Ponad jedna trzecia gatunków drzew na świecie zagrożona wyginięciem. Dlaczego?

Po raz pierwszy większość drzew na świecie została wpisana na "Czerwoną Listę". Co więcej, według IUCN zagrożone wyginięciem jest co najmniej 16,5 tys. z ponad 47 tys. ocenionych gatunków. Czyli aż 38 proc.

- Drzewa bezpośrednio wspierają przetrwanie bardzo wielu gatunków. Bujne, naturalnie zróżnicowane lasy są niezbędne do łagodzenia zarówno zmiany klimatu, jak i utraty różnorodności biologicznej. Jako rozwiązanie jednego kryzysu, często przynoszą też wzajemnie wzmacniające się korzyści w walce z drugim. To sprawia, że ​​rosnąca liczba zagrożonych gatunków drzew jest tym bardziej niepokojąca - komentuje dr Dave Hole, jeden z ponad tysiąca ekspertów zaangażowanych w stworzenie analizy.

Zależność ludzi od drzew jest jednak znacznie szersza. Ponad 5 tys. gatunków drzew z "Czerwonej listy" IUCN jest wykorzystywanych do produkcji drewna w budownictwie, a ponad 2 tys. gatunków do produkcji leków, żywności i paliw.

We wspomnianej Kolumbii wnioski z "Czerwonej Listy" posłużyły do opracowania planu działań na rzecz ochrony przyrody. Na przykład siedem gatunków zagrożonych i krytycznie zagrożonych magnolii zostało wykorzystanych do wyznaczenia pięciu nowych kluczowych obszarów bioróżnorodności, które zostaną objęte ochroną.

Eksperci zwracają przy tym uwagę, że choć drzewa warto sadzić, to należy robić to z głową. - Sposób, w jaki odbywa się ponowne zalesianie, musi zostać znacznie ulepszony, poprzez zróżnicowanie gatunków i włączenie tych zagrożonych do programów sadzenia. Rządy i ich departamenty leśnictwa, firmy i wszyscy, którzy sadzą drzewa, mogliby to z łatwością zrobić i szybko uzyskać pozytywny efekt - podsumowuje Vié.