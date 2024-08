S‑500 Prometeusz. Rosjanie w końcu go pokazali

S-500 Prometeusz to system, który został zaprojektowany, aby przechwytywać szeroką gamę zagrożeń , w tym samoloty piątej generacji, pociski balistyczne, pociski hipersoniczne oraz satelity na niskiej orbicie. Jego zaawansowane rozwiązania technologiczne pozwalają na zwalczanie celów na odległość do 600 km oraz na wysokości nawet do 200 km. System ten wykorzystuje nowoczesne radary do wykrywania rakiet i samolotów, co daje mu znaczną przewagę w zakresie wczesnego ostrzegania i neutralizacji zagrożeń.

W porównaniu do swojego poprzednika, systemu S-400, S-500 Prometeusz ma znacznie krótszy czas reakcji, wynoszący zaledwie 3-4 sekundy. To dwukrotnie mniej niż w przypadku S-400. S-500 może jednocześnie śledzić i atakować do 10 wrogich celów, co czyni go wyjątkowo skutecznym w sytuacjach bojowych. Rosjanie twierdzą również, że system jest w stanie przechwycić nawet pociski hipersoniczne, które znacznie przekraczają prędkość dźwięku. Kluczowym elementem systemu są rakiety 40N6M oraz 77N6-N, które mogą być dostosowane do specyficznych wymagań operacyjnych.