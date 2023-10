Ruski "smok" sieje strach. Ukraińcy mówią o siejącej pożogę broni

TOS-1A "Słoncepiok" jest rosyjską modyfikacją poradzieckiego TOS-1M "Buratino". Jest to system wieloprowadnicowej artylerii rakietowej na podwoziu czołgu T-72 lub T-90. TOS-1A używa do prowadzenia ostrzału amunicji termobarycznej, przez co pokrywa okolicę celu ogniem, od czego często określa się go "ciężkim miotaczem ognia". Broń ta jest postrzegana jako substytut taktycznych głowic atomowych.