Rumunia zbroi się w pociski Marte ER. Flota Czarnomorska zagrożona

Przedstawiciele MBDA i IAR Brașov podpisali umowę dotyczącą integracji pocisków przeciwokrętowych Marte ER ze śmigłowcami Airbus H215M, będącymi na wyposażeniu rumuńskiej Marynarki Wojennej. Dzięki osiągom Marte ER, rumuńska marynarka wojenna zyska zdolność do skutecznego zwalczania jednostek nawodnych, co przyczyni się do lepszej ochrony interesów narodowych.