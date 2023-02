Rozszyfrowano tajemnicze symbole na malowidłach naskalnych sprzed 20 tys. lat?

Tajemnicze symbole widniejące na malowidłach naskalnych mogą być pewną formą proto-pisma – wynika z nowych badań. Wydaje się, że społeczności zbieracko-łowieckie z paleolitu w Europie rejestrowały zwyczaje reprodukcyjne zwierząt za pomocą znaków na liczących 20 tys. lat malowidłach naskalnych. Byłaby to to najwcześniejsza forma pisma, jaką kiedykolwiek znaleziono. Jeśli badacze mają rację, stanowi to istny przełom w rozumieniu ewolucji komunikacji.