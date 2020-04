Rozpoznawanie mowy? Sztuczna inteligencja potrafi znacznie więcej, nawet przekłada myśli na tekst

Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco opisał na łamach Nature prowadzone badania nad sztuczną inteligencją mogącą interpretować myśli badanych tworząc ich abstrakcyjną reprezentację, a następnie zapis tekstowy. To elektroniczne czytanie w myślach wypracowało aż 97 procentową dokładność. Algorytmy rzadko się mylą i prawie zawsze trafnie wizualizują myśli osób poddanych eksperymentowi, a to wszystko w czasie rzeczywistym.

Technika odbierania impulsów nie jest bezinwazyjna, ale prace wykonywano niejako przy okazji. Sztuczna inteligencja trenowała na kilku wolontariuszach, którzy i tak mieli wcześniej wszczepione elektrody w czaszkę, aby monitorować napady padaczki. Czytali zestawy zawierające kombinacje 250 słów i od 30 do 50 zdań. Komputer miał je wprowadzone i dopasowywał wzorce fal mózgowych do danych sentencji.

Sukces, ale w praktycznych zastosowaniach to za mało

W takim scenariuszu kolejne podejścia po treningu SI były w większości sukcesami, zaobserwowano tylko 3 procent błędów. To naprawdę świetne wyniki, ale próbka nie była miarodajna w stosunku do zwykłych sytuacji z życia. Według portalu independent, średnio używamy około 20 tysięcy słów (przynajmniej wśród osób, których ojczystym językiem jest angielski), a dokładając kolejne wyrazy do bazy, stopień skomplikowania wzrasta i zdolność przewidywania maleje.