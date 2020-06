Rozpoczyna się "wyścig do zera". Walka o przyszłość planety

Nestle wchodzi do gry o lepszy klimat

"Wyścig do zera" jest inicjatywą koalicji 120 państw Climate Ambition Alliance. Do nich dołączyły firmy i przedstawiciele biznesu, wśród których znalazły się m.in. Rolls-Royce oraz Nestle. Ten ostatni jest często krytykowany za działalność niszczącą środowisko naturalne.

Apel do Europy

W Europie firmy i organizacje apelują do Komisji Europejskiej, aby pandemia koronawirusa nie przesłoniła kryzyso związanego z globalnym ociepleniem. W otwartym liście do KE i liderów europejskich nawołują do: tworzenia miejsca pracy w branżach, które nie są obarczone wysoką emisją dwutlenku węgla; podtrzymania postanowień paryskich i "Green New Deal"; zapewnienie, że pomoc związana z COVID-19 adresuje zagrożenie wynikające z globalnego ocieplenia; priorytetyzowanie zerowej emisji CO2.