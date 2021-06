Rosyjskie samoloty znowu nad Bałtykiem. Interweniowały duńskie myśliwce

Rosja po raz kolejny naruszyła przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. Tym razem do incydentu doszło w okolicach Bornholmu, co spowodowało poderwanie duńskich myśliwców F-16. Maszyny przyczyniły się do zmiany kursu przez rosyjskie samoloty. Jak informuje portal Defence24, "do naruszenia duńskiej przestrzeni powietrznej doszło podczas ćwiczeń morskich NATO na Morzu Bałtyckim Baltops. Bierze w nich udział 40 okrętów, 60 samolotów i 4 tys. żołnierzy z 18 krajów".