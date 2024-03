Rosyjskie samoloty nad Łotwą. Niemcy poderwali Eurofightery

Wojna w Ukrainie to sygnał ostrzegawczy dla NATO. Co prawda sojusz nie bierze udziału w wojnie, ale czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich krajów członkowskich i patroluje wschodnią granicę. Ostatnio doszło tutaj do niebezpiecznego incydentu, o czym w mediach społecznościowych poinformowały Siły Powietrzne Łotwy.