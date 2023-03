Rosyjski Tajfun. Skierowali do Ukrainy wyjątkowy sprzęt

Kamaz K-4386 Tajfun-WDW to kołowy pojazd o masie 13,5 tony, przewożący 2-osobową załogę i sześciu żołnierzy desantu. Jest dostosowany nie tylko do transportu drogą powietrzną, ale także do desantowania – przyczepiony do specjalnej platformy może być zrzucony na spadochronie.