Rosyjski "rycerz". To prawdziwa rzadkość

Portal Militarny zwrócił uwagę na rosyjski czołg T-80BWM "ubrany w antydronową kolczugę, która jednak nie dodaje mu rycerskości". To maszyna zmodyfikowana przez Rosjan w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo załogi w przypadku uderzenia dronów, będących prawdziwym wyzwaniem dla różnego rodzaju czołgów oraz pojazdów opancerzonych.

"Rycerz" nie jest pierwszym przypadkiem rosyjskiej inwencji twórczej. Na polu walki już wcześniej pojawiały się zmodyfikowane w podobny sposób maszyny, czego przykładem jest, chociażby tzw. "czołg-żółw" wzbogacony o stalowe elementy, nadające mu nietypowy wygląd . Warto jednak zaznaczyć, że o ile obecność "żółwi" w Ukrainie została odnotowana już kilkukrotnie, to "rycerza" można uznać za nowość.

Rosyjski czołg T-80BWM to jedna z najbardziej zaawansowanych modernizacji legendarnej serii T-80, która od dekad stanowi istotny element wyposażenia rosyjskich sił zbrojnych. T-80BWM powstał w wyniku kompleksowego programu unowocześnienia, mającego na celu poprawę zdolności bojowych oraz dostosowanie pojazdu do wymagań współczesnego pola walki. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie mobilności, ochrony i siły ognia.