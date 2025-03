Fregata typu 26 – prawdziwy okręt wielozadaniowy

Brytyjskie stocznie realizują dwa kontrakty na budowę ośmiu fregat typu 26 (City). Są to nowoczesne okręty zoptymalizowane do zwalczania okrętów podwodnych. Jednak na ich pokładzie wygospodarowano również miejsce na moduły misyjne, które czynią z tych okrętów jednostki prawdziwie wielozadaniowe. Wraz z postępującą budową pierwszej jednostki serii Royal Navy zaprezentowała możliwe konfiguracje nowego okrętu.

Moduły misyjne bazują na stosowanym w brytyjskiej marynarce wojennej systemie PODS (Persistent Operational Deployment Systems), który zakłada zmieszczenia całego wyposażenia niezbędnego do realizacji wybranej misji wewnątrz kontenera o wymiarach standardowego kontenera 20-stopowego (TEU). Dzięki temu moduły misyjne są całkowicie niezależne od okrętu-nosiciela i mogą być instalowane na dowolnych platformach dysponujących odpowiednią ilością miejsca.

W przypadku Royal Navy mogą to być fregaty typu 31, wielozadaniowe okręty wsparcia MRSS, niszczyciele min, czy dowolne inne okręty, które będą dostępne w danej chwili. W odróżnieniu od innych kontenerów stosowanych na okrętach od lat, system PODS ma standaryzowane podłączenia energetyczne, wody, chłodzenia, teleinformatyczne i filtrowentylacyjne. Nie są więc zwykłymi kontenerami magazynowymi, ale można w nich zainstalować uzbrojenie, sensory czy stanowiska do pracy dla ludzi.

Wizualizacja opuszczenia łodzi półsztywnej z ładowni fregaty typu 26 © Rolls Royce

Biuro rozwoju Royal Navy opracowało wiele koncepcji możliwego wykorzystania kontenerów PODS. W odniesieniu do fregat typu 26, na których kontenery będą zabudowane wewnątrz, wybór uzbrojenia lub dronów jest obwarowany obostrzeniami związanymi z wymiarami drzwi do ładowni i podnoszoną hydraulicznie klapą. Niemożliwe jest więc na przykład zastosowanie uzbrojenia, które miałoby strzelać dookoła. Kąty ostrzału są dosyć ograniczone, ale i tak okręty wyposażone w PODS zyskają wiele możliwości niemożliwych do uzyskania w przypadku konstrukcji klasycznej.

Z drugiej strony umieszczenie kontenerów wewnątrz ładowni i zamknięcie ich pokrywą zmniejsza skuteczną powierzchnię odbicia radarowego całego okrętu czyniąc go trudniejszym do wykrycia niż w przypadku gdyby pudełkowate kontenery po prostu stały na otwartym pokładzie. Ponadto zamknięta przestrzeń pokładu transportowego na fregacie chroni kontenery, ich wyposażenia, a przede wszystkim marynarzy przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych.

Przykładowym zastosowaniem kontenera jest przenoszenie dużego bezzałogowego pojazdu podwodnego klasy XLUUV. Charakteryzują się one dużą autonomią, możliwością długotrwałego operowania pod wodą i elastycznością w zakresie przenoszonego wyposażenia. W odróżnieniu od mniejszych bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV), jednostki tej klasy mogą mieć długość kilkunastu metrów i przenosić większe ładunki, w tym systemy sensorów, uzbrojenie czy moduły do specjalistycznych operacji. Mogą wykonywać różnorodne zadania, takie jak rozpoznanie, zwalczanie okrętów podwodnych, minowanie, a nawet działania ofensywne.

Druga fregata typu 26, HMS Cardiff © UK MOD © Crown copyright 2024

Inną możliwością jest instalacja w kontenerze jednego lub kilku zdalnie sterowanych stanowisk strzeleckich z karabinami maszynowymi lub działkami służącymi do samoobrony lub walki z mniejszymi jednostkami. W takiej samej roli można wykorzystać zainstalowany w kontenerze laser wysokiej mocy lub inną broń wiązkową, na przykład emiter fal elektromagnetycznych do zakłócania pracy lub niszczenia wrogich dronów czy systemów elektronicznych przeciwnika.

Inną możliwością jest wyrzutnia przeciwtorped wraz z dwoma stanowiskami operatorów. Kontenery mogą pomieścić również system przeciwminowy składający się z opuszczanego sonaru i rozpoznawczego bezzałogowego pojazdu podwodnego wraz z konsolami operatorów. Kolejną opcja jest umieszczenie w kontenerze wieloprowadnicowej wyrzutni dronów możliwych do wykorzystania ofensywnie lub defensywnie – do zwalczania nadlatującego wrogiego roju bezzałogowców.

Ponieważ współczesne fregaty mogą być skierowane do realizacji zadań znacznie odbiegających od typowych, przewidywanych dla jednostek tej klasy, w planach jest również opracowanie specjalistycznych modułów PODS, które mają im to ułatwić. Przykładowo w kontenerach mogą być przewożone łodzie półsztywne lub inne niewielkie jednostki pływające umożliwiające przerzucenie na ląd grup rozpoznawczych czy sił specjalnych w skali nieosiągalnej dla klasycznych fregat.

Łodzie mogą być także wykorzystane do działań abordażowych czy inspekcyjnych. Wśród innych nietypowych propozycji kontenerów PODS można wymienić magazyn broni strzeleckiej, warsztat z drukarkami 3D, stanowisko intensywnej opieki medycznej, komorę izolacyjną dla chorych lub dotkniętych jakimś skażeniem, areszt, a nawet pomieszczenia biurowe, w tym mogące pełnić funkcję ambasady.

Podstawowym zadaniem fregat typu 26 będzie zwalczanie okrętów podwodnych © BAE Systems

Wyciągając wnioski z porażki, jaką okazały się amerykańskie okręty Litoral Combat Ship (LCS), których zdolności w dużej mierze również miały się opierać na wymiennych modułach misyjnych (z których wiele nie powstało, a inne notują opóźnienia), Brytyjczycy przykładają dużą wagę do równoległego rozwoju kontenerów i platformy do ich przenoszenia. Dzięki temu pierwsze moduły będą dostępne już w czasie wejścia do służby pierwszej fregaty typu 26, a kolejne będą dodawane w następnych latach. Do tego w bazie morskiej Devonport powstaje już specjalny magazyn do przechowywania kontenerowych modułów misyjnych, które w danym momencie nie będą potrzebne na okrętach.

Obecnie poszczególne moduły misyjne są na różnych etapach opracowywania. Jedne są już w służbie, a inne to tylko śmiałe koncepcje. Dowództwo Royal Navy musi określić priorytety i zdecydować, które będą finansowane w pierwszej kolejności. Ponadto priorytetem jest wdrożenie pierwszej fregaty typu 26 w jej podstawowej funkcji okrętu zwalczania okrętów podwodnych i wysłanie jej na północny Atlantyk, bo brytyjskiej marynarce wojennej coraz bardziej brakuje sprawnych okrętów tej klasy. A przy zaangażowaniu okrętu w misje bojowe nie będzie można go wykorzystać do prób z nowymi modułami PODS, które przez to, być może będą musiały poczekać na wdrożenie do linii kolejnych fregat, z których część mogłaby być wykorzystana do testów nowych modułów.