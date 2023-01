Rosyjski MiG-31K pod Mińskiem. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli "eksplozję"

Jak donosi ukraiński serwis Militarnyj, powołując się na białoruską grupę "Białoruski Gajun", która zajmuje się monitorowaniem aktywności wojskowej w Białorusi, pod Mińskiem doszło do incydentu z udziałem rosyjskiego myśliwca MiG-31K. Okoliczni mieszkańcy usłyszeli wybuch. Wyjaśniamy, co mogło się wydarzyć i co to za myśliwiec.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez "Białoruski Gajun", około godziny 12:00 czasu mińskiego mieszkańcy miasta Mołodeczno i okolic usłyszeli silną eksplozję. Niektórzy relacjonowali nawet, że od wybuchu zatrzęsły się okna w ich domach. Jak wyjaśnia grupa, przyczyną był pożar jednego z silników myśliwca MiG-31K Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji (RF-95194), któremu towarzyszył dźwięk przypominający wybuch. W efekcie maszyna została zmuszona do zakończenia lotu i awaryjnego lądowania. "Białoruski Gajun" dodaje, że był to ten sam myśliwiec, którego silnik zapalił się 25 grudnia 2022 r. podczas próby startu z lotniska w Maczuliszczy.

MiG-31K to maszyny, które jak informował już Łukasz Michalik "samą swoją obecnością dezorganizują życie w Ukrainie". Pomimo tego, że Rosja przerzuciła tylko kilka sztuk tych myśliwców do 50. bazy lotniczej Sił Powietrznych Białorusi, ich poderwanie jest poważnym zagrożeniem dla Ukraińców. Zmodernizowane MiG-i-31K mogą przenosić hipersoniczne pociski Ch-47M Kindżał o zasięgu 2 tys. km. Oznacza to, że transportują broń, która może uderzyć w dowolne miejsce w Ukrainie, nawet gdy zostanie wystrzelona z terytorium Białorusi.

Co więcej, tego typu pociski są bardzo trudne do zatrzymania przez obronę przeciwlotniczą. Tak naprawdę liczy się tutaj każda sekunda podejmowanych reakcji. Można więc powiedzieć, że informacja o uszkodzonym silniku nawet jednego MiG-a-31K jest dobrą wiadomością przynajmniej dla jednej ze stron zaangażowanych w trwającą wojnę. Maszyna przez jakiś czas nie będzie zdatna do odbywania kolejnych lotów.

MiG-31K to dwusilnikowy, dwumiejscowy naddźwiękowy myśliwiec szturmowy, który opracowano na bazie już wcześniej zmodernizowanego myśliwca MiG-31DZ. Maszyna o długości około 22 metrów, wysokości ponad 6 metrów i rozpiętości skrzydeł przekraczającej 13 metrów, może poruszać się z maksymalną prędkością 3000 km/h. W jej uzbrojeniu, oprócz wspomnianych pocisków hipersonicznych Ch-47M Kindżałm znajduje się sześciolufowe działo kal. 23 mm GSh-23-6 i zapas 260 naboi. Jak podaje serwis Redstar.gr, do 2022 r. Rosji udało się zmodernizować 10 maszyn do wersji MiG-31K.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski