Rosyjski as w rękawie. Ukraińcy nie radzą sobie z tą bronią

Bezzałogowce są coraz to istotniejszym elementem wykorzystywanym do zdobywania przewagi w konflikcie w Ukrainie. Korzystają z nich Ukraińcy, ale też Rosjanie. Ci pierwsi regularnie modyfikują swoje konstrukcje, montując na nich m.in. ładunki łatwopalne (np. termit), dzięki czemu drony stają się latającymi miotaczami ognia .

Przeciwna strona konfliktu również ma sprzęt, którym regularnie niszczy ukraińskie pozycje. Mowa m.in. o dronach Orlan i Zala. Z tymi natomiast obrońcy nauczyli się walczyć i potrafią stawić im czoła. W arsenale Federacji Rosyjskiej znajduje się jednak sprzęt o wiele trudniejszy do przechwycenia. Ten rosyjski as w rękawie to bezzałogowiec Orion – dron służący do prowadzenia całodobowego zwiadu w odległości zbyt dużej, aby Ukraińcy mogli użyć przeciwko niemu systemów obrony powietrznej.