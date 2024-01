Rosjanom nie braknie czołgów. Mają jednak inne problemy

Brytyjskie ministerstwo obrony podało, że od początku wojny w Ukrainie armia Putina straciła już ok. 2600 czołgów oraz ok. 4900 innych pojazdów opancerzonych. Nakładane przez sojuszników Ukrainy sankcje w teorii miały mocno utrudnić Rosji produkcję broni i sprzętu pancernego. Mimo tego jest ona w stanie produkować co najmniej 100 czołgów podstawowych miesięcznie.