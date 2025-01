Rosjanin uciekał przed dronem. Schował się w toalecie

Bezzałogowce kamikadze to od miesięcy jeden z najtrudniejszych przeciwników dla żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Wynika to z faktu, iż drony są niewielkie - trudno więc zneutralizować je przy użyciu broni strzeleckiej. Wobec tego trudno je też zniszczyć przy pomocy większych dział.

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi do zwalczania dronów kamikadze przeciwnika są obecnie zagłuszarki. To sprzęt, który powoduje trudności w komunikacji na linii pilot drona-dron. Oznacza to, że zgłuszony bezzałogowiec, kiedy pojawi się w zasięgu takiego urządzenia, nagle spada lub wraca do bazy, gdzie rozpoczął lot.