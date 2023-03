Rosjanie zaskoczeni. Mają problemy z Internetem

Telecom Daily to firma analityczna zajmująca się między innymi rynkiem telekomunikacyjnym i usługami transmisji danych. Najnowszy raport oparty na "wynikach dziesiątek tysięcy pomiarów" i cytowany między innymi przez agencję Reuters pokazuje poważny problem, z jakim zaczynają borykać się Rosjanie. Chodzi o prędkość Internetu mobilnego, która w lutym spadła o ponad 7 proc. To średnia dla całego kraju z wyjątkiem stolicy.

Moskwa jako jedyny region może pochwalić się coraz lepszą infrastrukturą. W ujęciu rok do roku zanotowano tam 32 proc. wzrost prędkości internetu mobilnego – do 34,7 Mb/s. Mieszkańcy innych regionów Rosji nie mają takich powodów do zadowolenia, 7 proc. spadek prędkości oznacza średnią na poziomie 18,3 Mb/s. Denis Kuskov, dyrektor generalny Telecom Daily, podkreśla, że jest to efekt przemyślanej strategii operatorów, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać pozytywne trendy w Moskwie, ponieważ pozwala im to na uniknięcie większych problemów wizerunkowych.