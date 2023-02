Czasem wyższa prędkość to za mało. Orange Światłowód Pro 2.0 rozwiąże twoje problemy z internetem

Często zdarza się, że jeden z domowników korzysta z internetu zdecydowanie intensywniej od pozostałych. Wystarczy że ktoś taki rozpocznie pobieranie dużego pliku, by pozostali członkowie rodziny mieli trudności chociażby z komfortowym przeprowadzeniem wideorozmowy czy obejrzeniem filmu na platformie streamingowej.

W takiej sytuacji mamy oczywiście możliwość zmiany łącza na takie, które oferuje wyższą przepustowość. Niestety nie zawsze eliminuje to problem. Może się bowiem zdarzyć, że wówczas jeden z domowników po prostu będzie pobierał swoje pliki szybciej, a pozostali dalej będą narzekać na "zapchane" łącze.

Rozwiązanie problemu znajdziesz w Orange

Orange wprowadził do swojej oferty nową usługę Orange Światłowód Pro 2.0, która dostarcza prędkość światłowodu do 2 Gb/s łącznie na wszystkich urządzeniach w domu. Co istotne, prędkość ta jest liczona jako łączny transfer osiągany na przynajmniej dwóch urządzeniach. Na jednym urządzeniu osiągalna jest prędkość pobierania danych do 1 Gb/s i prędkość wysyłania do 600 Mb/s.

Źródło zdjęć: © Unsplash.com Orange Światłowód Pro 2.0 teoretycznie pozwala pobrać grę (100 GB) w mniej niż 15 minut

Rozbicie maksymalnej prędkości transferu na kilka urządzeń jest przy tym niezaprzeczalnym atutem tej oferty. Takie podejście sprawia bowiem, że jeden domownik może korzystać z internetu bardzo, ale to baaardzo intensywnie, bez wpływu na komfort przeglądania sieci przez innych użytkowników.

Dla kogo jest Orange Światłowód Pro 2.0?

W dzisiejszych czasach niewiele aktywności obciąża internet w równym stopniu, co gry wideo. Rozmiar wysokiej jakości produkcji niejednokrotnie przekracza 100 GB. Jednocześnie wąskim gardłem bywa ilość miejsca na dysku; konsole najnowszej generacji – w zależności od modelu – pozwalają przechować raptem od 3 do 8 gier tej wielkości.

Efekt? Wielu graczy zmuszonych jest do ciągłego "żonglowania" zainstalowanymi grami, a nierzadko do wielokrotnego pobierania tych samych tytułów. Dla osób współdzielących internetowe łącze z takim użytkownikiem może to być uciążliwe.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | Orange Modem Funbox 6 jest w stanie połączyć z Wi-Fi aż 120 urządzeń

Orange Światłowód Pro 2.0 teoretycznie pozwala pobrać grę o wielkości 100 GB w mniej niż 15 minut. 1 Gb/s, które zostaje do dyspozycji reszty domowników, pozwoli im w pełni komfortowo robić w sieci co tylko zechcą i to na wielu urządzeniach jednocześnie.

Domy pełne sprzętu

Orange przytacza dane, według których na jedno gospodarstwo domowe przypada średnio ponad 5 urządzeń podłączonych do sieci. To więcej niż liczba członków statystycznej polskiej rodziny.

Źródło zdjęć: © Unsplash.com Orange Światłowód Pro 2.0 sprawdzi się u osób myślących o rozbudowie smart home

I te dane nie mogą dziwić, ponieważ w dzisiejszych czasach do smartfonów, komputerów czy konsol dochodzą jeszcze telewizory i przystawki Smart TV, kamery, elektroniczne nianie, żarówki czy nawet odkurzacze. Każde takie urządzenie w mniejszym lub większym stopniu obciąża sieć, dlatego Orange Światłowód Pro 2.0 sprawdzi się także u osób poważnie myślących o rozbudowie inteligentnego domu lub zakupie kolejnych urządzeń, które są im potrzebne.

Ile zapłacimy?

Można powiedzieć, że Orange Światłowód Pro 2.0 daje komfort korzystania z dwóch łącz 1 Gb/s jednocześnie. A kosztuje zdecydowanie mniej niż kwota, którą trzeba na nie wydać.

W przypadku umowy na 24 miesiące na koszt usługi składają się:

59,99 zł za jednorazową aktywację;

89,99 zł/mies. (z rabatami) za internet;

3,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu Funbox 6;

ewentualne 20 zł/mies. dopłaty dla nowych klientów mieszkających w budynkach jednorodzinnych.

Pierwsze dwa miesiące są przy tym darmowe, a od 25. miesiąca abonament wzrasta do 99,99 zł/mies.

Dla porównania podstawowe łącze światłowodowe do 1 Gb/s w Orange kosztuje 79,99 zł/mies. Zatem za dodatkowe 10 zł/mies. można teraz otrzymać dwukrotnie wyższą sumaryczną prędkość pobierania danych oraz – co istotne – dwukrotnie wyższą prędkość wysyłania. To czyni z oferty Orange Światłowód Pro 2.0 dobrą opcję także dla internetowych twórców.

Operator przygotował również kilka atrakcyjnych ofert łączonych z abonamentem komórkowym czy telewizją. Szczegóły znajdziecie na stronie Orange.