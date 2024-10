Rosjanie zarejestrowali tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiedzą, czym może być

Szybkie błyski radiowe to bardzo krótkie, intensywne impulsy fal radiowych pochodzące z kosmosu . Trwają one zaledwie kilka milisekund, ale w tym czasie mogą uwolnić tyle energii, ile Słońce produkuje w ciągu kilku dni. FRB stanowią jedną z największych zagadek współczesnej astrofizyki, gdyż ich dokładne pochodzenie i mechanizm generujący te sygnały nie są w pełni zrozumiałe. Większość FRB jest wykrywana jednorazowo, choć istnieją również tzw. powtarzalne FRB, które emitują błyski wielokrotnie z tego samego źródła.

Jak donosi serwis Phys, zauważony przez Rosjan sygnał FRB 20190203 trwał 211 milisekund, a miara jego dyspersji sugerowała pozagalaktyczne pochodzenie. Co więcej, sygnał miał pochodzić z odległości ok. 2,3 miliarda lat świetlnych. Zdaniem rosyjskich astronomów właściwości FRB 20190203 wskazują, że jest on jednym z najpotężniejszych szybkich rozbłysków radiowych. Dodatkowo to pierwszy rozbłysk odkryty w ramach projektu PUMPS i drugi szybki błysk radiowy wykryty przy tak niskiej częstotliwości (111 MHz).